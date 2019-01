Wie kan het geluid van een meeuw nabootsen? GUS

09 januari 2019

13u35 0 De Panne Claude Willaert uit Koksijde organiseert op 24 maart om 16.30 uur het Europees kampioenschap meeuwen schreeuwen in Adinkerke. Elke deelnemer probeert het geluid van een meeuw zo goed mogelijk na te bootsen.

“De meeuw is een vogelsoort die me boeit. Zeker omdat ze een eerder negatief imago heeft. Ze behoort nochtans bij de kust”, motiveert Claude waarom hij zo’n kampioenschap organiseert. “Vorig jaar namen 21 mannen en 10 dames deel aan het Belgisch kampioenschap. Door dat succes kon een vervolg niet uitblijven dus pak ik het dit jaar Europees aan. In verschillende landen bestaat al zo’n wedstrijd. Op 3 maart bijvoorbeeld vindt het WK plaats in Duinkerke. Daar zal ik deelnemers persoonlijk uitnodigen voor het EK op 24 maart in café De Verloaren Gernoare bij het station in Adinkerke. Grote prijzen vallen er niet te winnen maar toch wel de eervolle titel van Europees kampioen meeuwen schreeuwen en een medaille. Er is een categorie voor mannen en één voor vrouwen.” Vorig jaar wonnen Anne Waterlot uit Oostende en Dennis Mertens uit Antwerpen. Inschrijven kan door te mailen naar ekmeeuwenschreeuwen@gmail.com