Wie kan best het geluid van een meeuw nabootsen? 08 maart 2018

Claude Willaert uit Koksijde organiseert zondag 18 maart voor het eerst een Belgisch kampioenschap meeuwenschreeuwen in De Panne. De man of vrouw die het beste het geluid van een meeuw kan nabootsen gaat met de titel lopen.





"Het is een mooie aanvulling op de carnavalsstoet die op 18 maart om 14.30 uur in De Panne vertrekt", geeft Claude mee. "In mijn vrije tijd ben ik stand-up comedian en ooit maakte ik een act over meeuwen. Die vogels boeien me wel, zeker omdat ze vandaag een eerder negatief imago hebben. In Frankrijk bestaat er al zo'n kampioenschap en dat inspireerde me. Ik hoop op een grote groep deelnemers en supporters zodat het een leuke avond wordt in café De Gero ( c ) kten Hoarinck in de Kasteelstraat. We beginnen er vanaf 16.30 uur aan en hebben ook al een jury gevonden. Koen Verschoore van de lokale milieuraad en Natuurpunt Westkust zal de schreeuwen aanhoren samen met Claude Velter van het vogelopvangcentrum Oostende. We hebben een categorie voor mannen en vrouwen."





Inschrijven voor het BK kan via bkmeeuwenschreeuwen@gmail.com. (GUS)