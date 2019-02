Westhoekreservaat moet opnieuw de Sahara van De Panne worden GUS

07 februari 2019

10u33 0 De Panne Dit en volgend jaar zal het Agentschap Natuur en Bos (ANB) begroeïing in het Westhoekreservaat in De Panne verwijderen. Zo moeten de duinen weer stuiven.

Het Westhoekreservaat is 340 hectare en daarmee het grootste en oudste duinengebied in ons land. In 1993 (zie foto Marc Leten) kon je nog spreken van de Sahara van De Panne. Vandaag overwoekert groen en daaraan wil ANB iets doen. “Helmgras en duindoorn nemen de bovenhand”, zegt projectleider Reinhardt Strubbe. “Het ooit zo gevarieerde duinenlandschap is daardoor stilaan aan het verdwijnen. Als de wind zijn werk kan doen ontstaan er verschillende soorten duinen en dat komt de fauna en flora ten goede. Daarom zullen we een stuk van 8,6 hectare open duinlandschap creëren dit en volgend jaar.” De werken passen in het Vlaamse en Franse Interreg-project Vedette. Dat omvat werken in de grensoverschrijdende duinengordel tussen Duinkerke en Westhoek. Langs weerszijden van de grens streven ze naar een gemeenschappelijke visie voor een duurzame ontwikkeling en beheer.

Over de geplande werken in het Westhoekreservaat loopt nog tot eind februari een tentoonstelling in de bibliotheek van Veurne. In april en mei reist die expo door naar Leffrinckoucke en in juli naar Bray Dunes. Nieuwpoort komt in september aan de beurt.