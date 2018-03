West-Vlaamse klassieker in wording DRIEDAAGSE BRUGGE-DE PANNE PASSEERT ALLEEN IN ONZE PROVINCIE GUDRUN STEEN

09 maart 2018

02u34 0 De Panne De Driedaagse Brugge-De Panne, op 21 en 22 maart, loopt uitsluitend over West-Vlaamse wegen. De man die de twee parcours voor dames en heren uittekende, is Pannenaar Chris Van Cleven (62). "De heren krijgen de beklimmingen rond Heuvelland en het windrijke De Moeren op hun programma, de dames mogen uitwaaien langs de kust."

De startplaats op beide dagen is het centrum van Brugge en de finish ligt in de Zeelaan van De Panne. Wat er tussen dat begin- en eindpunt te zien en beleven valt, heeft Chris Van Cleven voor het eerst uitgetekend. Hij is al een paar jaar medewerker van de Driedaagse en vorig jaar kreeg hij de functie van veiligheidscoördinator. "Het was een uitdaging om twee trajecten uit te tekenen, maar ik ben trots op het eindresultaat. De kijkers zullen een mooie koers zien en voor de deelnemers wordt het vaak puffen. De polders, heuvels en uitgestrekte velden vormen het decor voor wat een lastig parcours zal worden, zeker als de wind de kop opsteekt", geeft Chris mee.





Niet van de poes

"De mannen starten op 21 maart en werken een parcours van 201 kilometer af. De kasseien in de Steenstraat op de grens van Esen en Klerken zijn niet van de poes. Het zal kracht vragen om over die weg in slechte staat te geraken. Daarna wachten in de Westhoek vijf pittige beklimmingen van de Monteberg, Kemmelberg, Rodeberg, Vidaigneberg en Sulferberg. Via Reningelst en Roesbrugge rijden de renners de Alveringemse dorpjes Beveren en Leisele, met een kasseistrook van ruim een kilometer, binnen. Ik gok op een mooie waaiervorming in De Moeren bij Veurne. Dat is een uitgestrekt en hogergelegen gebied waar de wind vrij spel heeft. De dag erop verschijnen de beste wielrensters van de wereld aan de startlijn voor een tocht van 152 kilometer. In Houtave bij Zuienkerke moeten ze over een kasseistrook van 2,4 kilometer richting Blankenberge. Op een winderige dag zal het stampen zijn langs een kuststrook van 30 kilometer tot in Bredene. Via Middelkerke rijden ze Diksmuide langs Pervijze binnen. Ze draaien af naar Avekapelle en mogen, net zoals de heren, door De Moeren naar de aankomstzone in De Panne rijden. Voor de dames zijn er dus geen beklimmingen. Daar zal het weer de bepalende wedstrijdfactor zijn", stelt Chris Van Cleven.





Seingevers

Die twee omlopen kwamen er allesbehalve na één pennentrek. "Meer dan tien versies tekende ik uit", lacht Chris. "Mijn eerste ontwerp in de zomer van vorig jaar was liefst 300 kilometer lang. We hebben dan ook veel te tonen in West-Vlaanderen. De polders, de heuvels en de kust: zo'n variatie vind je alleen maar bij ons." Zijn werk voor de koers zit er nu nog niet op. Chris is als veiligheidscoördinator verantwoordelijk voor 35 mobiele en 850 vaste seingevers. "Tien minuten voor de wedstrijd start, ga ik op verkenning. En ook wanneer de renners al vertrokken zijn, ben ik de contactpersoon. Zo herinner ik me een ongeval in Kortemark een paar jaar geleden. Dan is het snel uitdokteren hoe de renners daar zonder kleerscheuren rond kunnen. Op de dag van de koers zie ik dus nauwelijks renners."