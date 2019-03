Welke vrouw kan schreeuwen als een meeuw? Belgisch Kampioenschap van volgende week zoekt dringend dames GUS

15 maart 2019

11u27 0 De Panne Zondag 24 maart vanaf 16 uur vindt het EK meeuwenschreeuwen plaats in café De Verloren Gernoare rechtover het station in Adinkerke. Het BK vorig jaar was een succes vandaar dat organisator Claude Willaert het dit keer grootser aanpakt.

“De mannelijke kandidaten schrijven zich vlot in, maar de vrouwen blijven achter”, stelt Claude vast. “Dus bij deze een warme oproep aan alle vrouwtjes meeuwen om als de bliksem een mail te sturen. Ook de dag zelf kan je je nog inschrijven. Vorig jaar merkte ik op het BK ook dat de vrouwen liever eerst de kat uit de boom kijken en de dag zelf beslissen of ze hun roep met het publiek willen delen.”

“Het belooft alvast een leuk evenement te worden. Twee mensen komen helemaal uit Nederland om een gooi te doen naar de titel. Het gaat om Robert Krijgsman, die Zeemeeuw Johnny als artiestennaam heeft. Als assistent-bootsman hoort hij dagelijks meeuwen. Rob Tooren reist dan weer helemaal vanuit Amsterdam. In de jury zit ook een Nederlander, Joop van der Laan, maar die woont al een tijdje in Sint-Idesbald. Uit Frankrijk hebben we momenteel nog geen inschrijvingen. Ochtendpresentatrice Kim Muylaert van Radio NRJ vaardigt haar sidekick Michaël Joossens af als deelnemer. Tot slot is er de 25-jarige regisseur Elien Van Aerschot die van ons EK een minidocumentaire zal maken. Waarom ik zo’n evenement organiseer? Ik wil er de meeuw mee in een positief daglicht zetten. Het blijft uiteraard vooral ludiek.”

Inschrijven kan via ekmeeuwenschreeuwen@gmail.com.