Wegpolitie: “Maandagmorgen mogelijk opnieuw hinder door Franse douane” Bart Boterman

08 maart 2019

15u52 0 De Panne Volgens de commandopost van de Franse prefectuur is nieuwe hinder door een stiptheidsactie van de Franse douane weer mogelijk vanaf maandagmorgen.

De stakingen van ontevreden Franse douaniers in Calais en Duinkerke veroorzaakten de voorbije dagen al hinder op de E40 in De Panne, Veurne en Oostduinkerke. Tot in Calais stond een ellenlange karavaan vrachtwagens en dat probleem breidde uit naar ons land. De wegpolitie probeerde te anticiperen en sloot de voorbije dagen de E40 af in Oostduinkerke om verkeerschaos richting de Franse grens te vermijden. In Oostduinkerke dienden vrachtwagenchauffeurs op politiebevel rechtsomkeer te maken om via Brugge en Kortrijk naar Frankrijk te rijden. Alle verkeer werd van de autosnelweg geleid en enkel de personenwagens mochten de snelweg opnieuw oprijden, om de westkust bereikbaar te houden. De maatregel zorgde wel voor een file tot in Nieuwpoort.

“Momenteel is er geen verkeershinder meer en ook voor komend weekend wordt geen hinder verwacht. De Franse grens is bereikbaar. Wat er maandag zal gebeuren, is echter koffiedik kijken. Volgens de commandopost van de Franse prefectuur is het mogelijk dat er opnieuw acties volgen, maar dat is nog onzeker”, duidt commissaris Ferdinand Nys van de West-Vlaamse wegpolitie. “Wij bereiden ons alvast voor. Indien nodig moet de snelweg maandagmorgen opnieuw dicht vanaf Oostduinkerke richting de Franse grens, althans voor vrachtwagens”, aldus commissaris Nys.