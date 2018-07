Vuurzee in Kykhillpark: 300 m² helmgras brandt weg 24 juli 2018

02u44 0 De Panne In het Kykhillpark in centrum De Panne heeft zondagavond rond 23.30 uur een felle brand gewoed.

Liefst 300 vierkante meter aan duingras ging op in vlammen. Het zorgde voor spectaculaire steekvlammen en heel wat oproer in de omgeving. "Het vuur had vrij spel, want het helmgras was kurkdroog. Toch hadden we de brand na een kwartier onder controle. Een wandelpad zorgde er gelukkig voor dat de vuurzee zich niet verder kon verspreiden. De vlammen waren vrij indrukwekkend. Gelukkig was er ook weinig wind", zegt brandweerkapitein Philippe Delacauw. De pompiers spoten na het blussen nog het hele park aan de Zeelaan nat om heropflakkering te voorkomen. Op burgemeestersbevel werd het park afgesloten met politielint voor onderzoek.





Geen gewonden

"Nog een geluk dat er geen gewonden vielen en het vuur niet oversloeg op woningen. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht door de politie Westkust", aldus Ann Vanheste. Er wordt uitgegaan van een accidentele oorzaak, mogelijk door een weggegooide sigaret. Volgens getuigen zaten enkele Franstalige jongeren te roken op het uitkijktorentje waar de brand begonnen zou zijn. (BBO)