Vuistslag op zeedijk door onbekende 21 november 2018

02u22 0

Een 61-jarige man uit Koksijde deed aangifte bij de politie omdat hij maandagmorgen rond 8.30 uur op terras op de zeedijk in De Panne een vuistslag kreeg van een onbekende. Die vroeg een sigaret maar het slachtoffer kon of wou niet aan die vraag voldoen. Volgens de verklaring van het slachtoffer vroeg de onbekende manspersoon vervolgens geld, maar ook daar wilde de Koksijdenaar niet op ingaan. Uiteindelijk kreeg hij een vuistslag en de dader vluchtte weg. De politie is een onderzoek gestart en analyseert camerabeelden. (BBO)