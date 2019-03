Vrouw overleden na ongeval met bromfiets in De Panne, mogelijks met vluchtmisdrijf Jelle Houwen

09u02 20 De Panne In de Duinkerkelaan in het centrum van De Panne is een vrouw deze ochtend om het leven gekomen na een verkeersongeval met haar bromfiets. Het onderzoek naar het ongeval loopt nog volop maar mogelijks gaat het om een ongeval met vluchtmisdrijf.

Het lichaam van de vrouw werd rond 06.45 uur deze ochtend gevonden door een taxichauffeur die op dat moment passeerde in de straat. Die sloeg onmiddellijk alarm. De hulpdiensten werden gebeld en een MUG-arts kwam ter plaatse maar die kon enkel nog het overlijden van de vrouw vaststellen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Donnylaan aan de tramsporen. Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk. Omdat er geen auto’s in de buurt van de bromfiets waren, die in het midden van de straat lag, en omdat het lichaam van de vrouw niet bij haar bromfiets lag, is er een vermoeden dat het om een aanrijding met vluchtmisdrijf gaat. Onderzoek moet echter duidelijk maken of er toch geen andere reden voor haar val kunnen zijn. Op straat werd ook haar handtas gevonden.

De politiediensten en het parket voeren een onderzoek en de hele plaats werd in beslag genomen. Daardoor is ook het tramverkeer in De Panne volledig geblokkeerd. Het parket deelt mee dat er nog heel wat zaken onduidelijk zijn en er in de loop van de voormiddag meer nieuws komt.