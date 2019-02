Vrouw ontwaakt met brandplekken in bed door goedkope oplader voor iPhone Bart Boterman

26 februari 2019

10u58 0 De Panne Een jonge vrouw uit De Panne schrok zich afgelopen vrijdagmorgen een bult toen ze wakker werd. De lader van haar iPhone zette ei zo na haar bed in brand. Ze had de oplader naar eigen zeggen in de winkel Kruidvat gekocht.

“Nooit nog laad ik mijn iPhone ‘s nachts op. Zeker niet meer in bed en nooit meer met een goedkope oplader. Dit had veel erger kunnen aflopen. Voor hetzelfde geld werd ik wakker in een brandend bed”, getuigt de vrouw. De lader van haar gsm begon in de nacht van donderdag op vrijdag kortsluiting te maken en veroorzaakte gelukkig enkel wat brandplekken op het beddengoed.

Uit een onderzoek van Test-Aankoop en HoWest uit februari vorig jaar, op 51 laders voor smartphones, bleek dat liefst vier op de vijf goedkopere varianten voor iPhone niet veilig is. Bij de universele laders was ongeveer veertig procent niet op orde, terwijl dat bij goedkopere varianten specifiek voor Samsung-toestellen een op vier was. “Vaak was het primaire stroomcircuit onvoldoende gescheiden van het secundaire, waren de onderdelen van mindere kwaliteit of was de assemblage niet goed uitgevoerd. Gevolg is een reële kans op elektrische schokken, oververhitting of vonken. Zo kan er zelfs brand ontstaan”, klonk het bij Simon November van Test-Aankoop. Ook het merk Kruidvat werd toen genoemd, samen met andere goedkope modellen.

CE-logo

Kruidvat reageerde. “De laders zijn uitvoerig getest door een onafhankelijke keuringsinstantie en voldoen aan de hoogste Europese veiligheidsnormen”, aldus Kruidvat in november vorig jaar. Maar Test-Aankoop wees erop 24 van de 25 laders die uit het onderzoek onveilig bleken te zijn, het CE-logo droegen. Dat logo geeft aan dat het product aan de Europese richtlijnen voldoet. “Dat biedt dus geen enkele garantie”, aldus de bevindingen van Test-Aankoop. Wie de risico’s op brand zo veel mogelijk wil beperken, koopt dus beter een oplader van het originele merk.