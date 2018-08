Vrouw ontsnapt aan brutale overval 14 augustus 2018

02u39 0

Op het strand van De Panne is zondag rond 22.30 uur een vrouw uit Moeskroen ontsnapt aan een overval. De vrouw lag op het strand ter hoogte van de Esplanade en had een rugzak bij zich. Twee jonge mannen benaderden haar. Volgens de politie grepen ze de vrouw vast en legden ze hun hand op haar mond zodat ze niet zou beginnen schreeuwen. De vrouw kon zich toch lostrekken en begon om zich heen te slaan en luid te roepen. Daarna sloegen de twee mannen op de vlucht en lieten ze de rugzak liggen. Ze vluchtten over het strand richting Frankrijk en zijn voorlopig spoorloos. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar was wel enorm geschrokken. (BBO)