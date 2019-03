Vrouw (44) valt met bromfiets en wordt doodgereden: aanrijder pleegt vluchtmisdrijf, parket doet oproep aan bestuurder om zich te melden Jelle Houwen

03 maart 2019

09u02 42 De Panne In de Duinkerkelaan in het centrum van De Panne is een vrouw van 44 jaar deze ochtend om het leven gekomen na een verkeersongeval met haar bromfiets. Slachtoffer S.C., die ook in De Panne woont, kwam ten val en werd nadien doodgereden. Het gaat om een ongeval met vluchtmisdrijf. Het parket doet een oproep aan de aanrijder om zich spontaan te melden.

Het parket doet een oproep naar getuigen, nadat ze ook camerabeelden hebben bekeken van in de buurt. “De camerabeelden worden geanalyseerd en daaruit blijkt dat de vrouw aangereden werd door een klein, donker voertuig.” Procureur Filiep Jodts doet een oproep naar de aanrijder om zich spontaan te melden bij de politie.

Het lichaam van S.C. werd rond 06.45 uur deze ochtend gevonden door een taxichauffeur die op dat moment passeerde in de straat. Die reed een eind achter de wagen die de vrouw doodreed. De taxichauffeur kon wel nog tijdig stoppen en sloeg onmiddellijk alarm. De man wordt verhoord als getuige maar het is niet duidelijk of hij de aanrijding ook helemaal gezien heeft. De hulpdiensten werden gebeld en een MUG-arts kwam ter plaatse maar die kon enkel nog het overlijden van de vrouw vaststellen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Donnylaan aan de tramsporen. Wat er precies gebeurde was lange tijd onduidelijk. Omdat er geen auto’s in de buurt van de bromfiets waren, die in het midden van de straat lag, en omdat het lichaam van de vrouw niet bij haar bromfiets lag, was er een vermoeden dat het om een aanrijding met vluchtmisdrijf ging. Haar handtas lag eveneens een stuk van haar bromfiets vandaan. Onderzoek moest echter eerst duidelijk maken of er toch geen andere reden voor haar val kon zijn.

Na de bevindingen van een deskundige, aangesteld door het parket, bleek dat het om een ongeval met vluchtmisdrijf gaat. De vrouw was ten val gekomen met haar bromfiets en werd nadien overreden door een auto. Die automobilist stopte niet en pleegde vluchtmisdrijf. Op het moment van het ongeval brandde de straatverlichting en was het licht aan het regenen.

De politiediensten en het parket voeren een onderzoek en de hele plaats werd in beslag genomen. Daardoor is ook het tramverkeer in De Panne volledig geblokkeerd.