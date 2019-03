Vrouw (32) die bromfietsster aanreed in De Panne en wegvluchtte, vrijgelaten door raadkamer Jelle Houwen

08 maart 2019

10u55 4 De Panne De 32-jarige vrouw uit De Panne die zondagochtend in de Duinkerkelaan in De Panne over het lichaam van een 44-jarige vrouw reed die kort voordien gevallen was met haar bromfiets en wegvluchtte, is door de raadkamer van Veurne vrijgelaten. Priscilla V. kreeg strikte voorwaarden opgelegd en mag geen contact hebben met de familie van slachtoffer Samira Chebbah. “Mijn cliënte is nog steeds erg aangeslagen”, zegt haar advocaat Philippe Versyp. Het is nog steeds niet duidelijk waaraan het slachtoffer precies overleed.

Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 6.45 uur in de Duinkerkelaan in De Panne. Priscilla V. reed met haar wagen richting huis en merkte opeens een bromfiets op die in het midden van de rijbaan lag. Enkele meters later raakte de vrouw ‘iets’ en vluchtte ze weg. Het bleek dat de vrouw over het lichaam was gereden van Samira, die enkele minuten daarvoor met haar bromfiets was gevallen. Een getuige zag die aanrijding en belde de hulpdiensten. Priscilla V. reed weg omdat ze dacht ze een boordsteen had geraakt en ging zich pas maandagochtend aangeven. De vrouw, moeder van twee jonge kinderen, bracht de afgelopen vijf dagen in de gevangenis door en werd nu vrijgelaten door de raadkamer. “Daarop reageerde ze gelaten en sereen”, zegt haar advocaat Philippe Versyp. “Ze weet immers nog altijd dat ze in de fout is gegaan door toen niet te stoppen om te kijken, en het feit dat ze gedronken had. Ze blijft wel bij haar verklaring dat ze dacht een boordsteen te hebben geraakt. Ze krijgt nu strikte voorwaarden opgelegd bij haar vrijlating. Zo mag ze geen contact hebben met de familie van het slachtoffer en moet ze zich beschikbaar houden voor het verdere onderzoek.

Klacht van familie

De familie van Samira wil intussen dat het parket onderzoekt of Priscilla V. en het slachtoffer kort voordien ruzie hadden gemaakt in het café waar ze beiden uitgingen. “Het is toch erg eigenaardig dat het dan net die vrouw is die haar later doodreed en wegvluchtte. We willen dat dit onderzocht is. Wij hebben aanwijzingen om aan te nemen dat die vrouw Samira na die ruzie vluchtte en misschien bewust aanreed”, stelt de familie. Advocaat Versyp is daar duidelijk over. “Daar is helemaal niets van aan. Er is een objectieve getuige die de val van de bromfietsster gehoord heeft en naar buiten keek. Pas drie minuten later is de aanrijding gezien door de getuige. Dus van een achtervolging is geen sprake. De twee hebben zeker ook geen ruzie gemaakt in het café.”

Doodsoorzaak nog onbekend

Intussen is nog steeds niet duidelijk waaraan Samira precies overleed. Kwam ze om het leven door de val met haar bromfiets of overleed ze pas na de aanrijding door de wagen van Priscilla V.? “Het staat in ieder geval vast dat de bromfietsster bewusteloos was na haar val en gene helm droeg. Er zitten slechts enkele minuten tussen die val en de aanrijding. Het is wachten op de bevindingen van de wetsdokter die de autopsie uitvoerde. Die resultaten zijn nog niet bekend. Gelet op de korte duur tussen beide feiten, is het misschien moeilijk om daar zekerheid over te verschaffen”, besluit meester Versyp.