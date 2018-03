Vrieskou deert lammetjes niet 03 maart 2018

De lammetjes op kinderboerderij Hoeve Paepehof in Adinkerke hebben blijkbaar geen last van de vrieskou.





Andy Vandenbon hielp ondertussen dertien dieren op de wereld, waarvan twee geitjes. "Enkele lammetjes moeten we met de fles grootbrengen, maar de rest trekt goed zijn plan", zegt Andy. "De bezoekers op lammetjesdag, zondag 11 maart, zullen heel wat te zien hebben. Last hebben onze dieren niet door de koude, maar ze blijven uiteraard wel veilig in hun stal. De warmtelampen doen hun werk." Een dertigtal standhouders tekent al present op 11 maart, maar geïnteresseerden kunnen zich nog tot 10 maart gratis inschrijven. Er zijn kinderworkshops, lokale verenigingen doen demonstraties en er komt een bodemprofessor langs. Tegen een zacht prijsje kan je met een lammetje op de foto. De dag start om 10.30 uur. De toegang is gratis. Info: www.hoevepaepehof.be. (GUS)