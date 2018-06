Vrachtwagen van 25 ton belandt in gracht 05 juni 2018

De rechterrijstrook op de E40 in Adinkerke was gisterenochtend urenlang versperd door een ongeval. Tussen Veurne en Adinkerke, in de richting van Frankrijk, is een Duitse trucker met zijn vrachtwagen in de gracht beland. De man viel vermoedelijk in slaap toen hij van zijn rijstrook afweek en in de diepe gracht belandde. Zowel de oplegger als de trekker kwamen in de gracht terecht. De trucker zat niet gekneld en raakte bij het ongeval slechts lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis in Duinkerke gebracht. De oplegger was geladen met allerhande elektronicamateriaal. Het is niet duidelijk of de lading beschadigd was. Het gevaarte woog meer dan 25 ton. De takelwerkzaamheden duurden tot 10 uur, maar veroorzaakten slechts beperkte verkeershinder. (JHM)