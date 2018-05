Vrachtwagen duikt gracht E40 in 23 mei 2018

Op de E40 in Adinkerke, kort voor de afrit, is gisterennamiddag rond 13.30 uur een vrachtwagen in de sloot beland. De chauffeur reed in de richting van Brussel en verloor om onbekende reden de controle over het stuur. De vrachtwagen raakte beschadigd. De trucker kon op eigen houtje uit zijn cabine kruipen en bleek lichtgewond. De hulpdiensten sloten de rechterrijstrook af en brachten de man over naar het ziekenhuis in Veurne. Het duurde enkele uren vooraleer de vrachtwagen uit de sloot werd getakeld.





(BBO)