Voorkomt epoxylaag gladde tegels in Zeelaan? GUS

20 maart 2019

06u49 0 De Panne Sinds de Zeelaan in De Panne is heraangelegd, was er kritiek op de gladheid van de tegels van de voetpaden. Al jaren wordt dat probleem aangekaart maar nu sleutelt het nieuwe bestuur aan een oplossing en daar zit de AG Driedaagse Brugge-De Panne voor iets tussen.

De organisatie van de wielerwedstrijd AG Driedaagse Brugge-De Panne, die op 27 en 28 maart plaatsvindt, vroeg om iets te doen aan de gladde tegels in een deel van de Zeelaan. De renners rijden over het vernieuwde Marktplein. Van de Zeelaan rijden ze over het voetpad bij de Kasteelstraat. Om te voorkomen dat zich daar valpartijen voordoen, start de gemeente een test met een epoxylaag. Die laag ligt al op de rijweg in de Zeelaan. Normaal wordt epoxy enkel op beton of asfalt gelegd maar nu test de aannemer het ook uit op tegels. Als dit een positief resultaat oplevert dan zal de gemeente die test uitbreiden op andere plaatsen in de Zeelaan. Het nieuwe bestuur hoopt zo dat de keramische tegels hun gladheid verliezen.