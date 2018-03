Voetpad Zeelaan moet volledig heraangelegd JARENLANGE, DURE HERSTELWERKEN BLIJKEN MAAT VOOR NIKS GUDRUN STEEN

07 maart 2018

02u46 0 De Panne Er gaat volgens schepen van Openbare Werken Johan Blieck (CD&Vplus) van De Panne geen maand voorbij of medewerkers van de technische dienst moeten tegels in de Zeelaan herstellen. "Het vorige beleid heeft gekozen voor keramische tegels van amper één centimeter dik. Dat is vragen om problemen", weet Blieck ondertussen. Hij vreest dat een heraanleg de enige oplossing is.

Het was een georkestreerd nummertje dat CD&Vplus in de varia van de gemeenteraad in De Panne opvoerde. Pol George gaf de voorzet door te stellen dat de lamentabele toestand van de voetpaden in de Zeelaan een grote zorg is en schepen Johan Blieck kopte binnen door te benadrukken dat de voorraad tegels binnen een paar jaar op is en nieuwe tegels van hetzelfde type niet meer worden gemaakt. Bij de liberale fractie van Visie 2020 & N-VA, die tijdens de vorige legislatuur de Zeelaan vernieuwde, bleef het stil en ook na de zitting kwam er maar een karige reactie. "We zullen op een gepast moment met een technische uitleg naar buiten komen." De keramische tegels waarmee de voetpaden in de Zeelaan in 2011 zijn aangelegd zullen ongetwijfeld de inzet van de komende gemeenteraadsverkiezing worden.





5,5 miljoen

"De heraanleg van de Zeelaan, tot aan het Marktplein, kostte de gemeentekas in een vorige legislatuur alles samen 5,5 miljoen euro", vertelt Blieck. "Het uitzicht is fantastisch, maar de duurzaamheid laat te wensen over. De rijweg hebben we al opnieuw moeten asfalteren, goed voor een uitgave van 40.000 euro. Twee medewerkers van onze technische dienst hebben we speciaal opgeleid zodat ze de tegels kunnen herstellen. Jaarlijks spenderen we ongeveer 25.000 euro aan het vervangen van kapotte tegels. Keramische tegels van één centimeter zijn niet geschikt voor buiten. Bovendien zijn die met lijm aan het beton vastgemaakt en dat is niet zo stevig. Als je deze tegels op die manier plaatst, breken ze bijzonder snel, zeker als er zoveel passage is als in de Zeelaan. Bovendien zijn ze spiegelglad. Dat kunnen we met een epoxylaag tegengaan, maar dat wordt vuil. Je hebt ook een minimale temperatuur nodig om het aan te brengen. Ik vrees voor een lappendeken van tegels met en zonder die laag en dat oogt dan weer niet mooi. Bovendien worden diezelfde tegels niet meer geproduceerd en binnen een paar jaar zitten we door onze voorraad heen. De enige oplossing is de voetpaden uitbreken en vervangen door betonblokjes van acht centimeter zoals we recent hebben gedaan in het tweede deel van de Zeelaan. Dat zou anderhalf miljoen euro kosten. We moeten dan de dikke betonlaag uitbreken vooraleer we de blokjes kunnen plaatsen. In afwachting trekken we maandelijks een paar dagen uit om kapotte tegels te vervangen."