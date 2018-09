Vlaams Belang komt op in De Panne 04 september 2018

02u40 0 De Panne Reinilde Van Cleemput (71) zal de Vlaams Belang-lijst in De Panne trekken.

"We willen de Vlamingen de kans geven om hun stem te laten horen in het gemeentehuis. Met vijf krachtige speerpunten trekken we naar de kiezer", zegt Reinilde. "De Panne is Vlaams en gastvrij. Ondernemers die Pannenaren in het Nederlands onthalen, moeten we belonen. De sociale projecten moeten gericht zijn naar de eigen bevolking en nieuwe inwoners die Nederlands willen praten. Het vrijetijdsaanbod moet er zijn voor alle inwoners. Pannenaren die vijf euro moeten neertellen om te zwemmen in hun eigen gemeente is een zware aanfluiting. Het bestuur moet meer aandacht hebben voor het kwalitatieve aanbod op de immomarkt. Onverzorgde nachtwinkels of verwaarloosde handelspanden kunnen niet in een kustgemeente. Tot slot streven we naar een transparante administratie." (GUS)