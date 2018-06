Visser sukkelt in kanaal 11 juni 2018

De hulpdiensten zijn gisteren rond 14 uur opgeroepen, omdat er een visser in het kanaal langs de Smekaertstraat was gesukkeld.





Duikers van verscheidene brandweerposten uit de buurt snelden ter plaatse, maar maakten onderweg al rechtsomkeer. De man kon op eigen houtje, en met hulp van collega-vissers, op het droge klimmen. Hij hield er enkel een nat pak aan over, maar zal tijdens de volgende visbeurt langs het kanaal allicht meer opletten. (BBO)