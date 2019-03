Vinvisskelet, zandbank van 8 meter en zelfs mammoet: provinciaal centrum Duinpanne krijgt make-over van 1,4 miljoen euro GUS

12 maart 2019

14u16 0 De Panne Een duikboot, een zandbank, het skelet van een dwergvinvis en zelfs een mammoet. Het vernieuwde provinciale centrum Duinpanne in De Panne krijgt heel wat nieuwe schatten. De werken voor de permanente expo ‘Sea Change’ starten eind april en moeten tegen het einde van de zomervakantie klaar zijn. Volgend jaar pakt de provincie de omgeving aan.

De provincie investeerde eerder al 700.000 euro in Duinpanne zodat het een open centrum werd met een shop en cafetaria. Datzelfde budget ligt nu ook klaar voor de inrichting. De permanente tentoonstelling krijgt de naam Sea Change. “We stappen af van het duinenverhaal en vertellen leuke weetjes over de Noordzee”, zegt centrumverantwoordelijke Emanuel Demey. “We starten in de filmzaal met beelden van een duik in de zee en tonen zo de biodiversiteit. Met de duikboot nemen we de bezoeker mee naar de zeebodem. We laten ook een zandbank van 8 meter lang nabouwen. Me een duikhelm op kan je het leven onder water ontdekken. Zo zal je onder meer een aantal scheepswrakken zien. Wist je dat erin de Noordzee 300 wrakken liggen waarvan 15 nog niet geïdentificeerd? In de zee vind je ook tal van fossielen, vandaar het kunstwerk dat een mammoet zal uitbeelden. En de klimaatopwarming? We doen niet mee aan het doemdenken, maar belichten wel een aantal gevolge,n zoals de extreme weertypes waarmee we de laatste jaren te kampen krijgen. We maken ook veel duidelijk met cartoons.”

Skelet aan het plafond

“De vervuiling is nog een thema waaraan we aandacht schenken”, vervolgt Demey. “Blikvanger in die ruimte is het skelet van een dwergvinvis die in 2013 is opgevist in Nieuwpoort. Die zal plastic in de buik hebben. Het is aan de kinderen om te achterhalen waaraan het dier is gestorven, het afval, het geluid of de toxische stoffen? Dan is er ook nog een controlekamer waarin we de zeemannen van de Noordzee in de kijker zetten. Van daaruit gaat het naar de panoramatoren met een schitterend uitzicht over het duinen- en bosgebied rond het centrum.”

Het resultaat van al dat harde werk? “Een interactieve rondleiding met doe-elementen en spelletjes. We richten ons in de eerste plaats tot gezinnen en schoolgroepen, maar ook de expert zal hier zijn gading vinden. De inrichting van ons centrum start eind april en moet op het einde van de zomervakantie klaar zijn. Tijdens de werken blijft het centrum open.”

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a) is ambitieus. “We mikken op 100.000 bezoekers per jaar. Dat is realistisch, want in 2017 kwamen maar liefst 88.000 mensen langs. We investeren 1,4 miljoen euro in het centrum en pakken ook de omgeving aan. Daarvoor hebben we tot 400.000 voorzien. Het is onze bedoeling om een duinenlandschap te creëren bij de ingang van het centrum. We zullen ook het aantal parkeerplaatsen opkrikken van 46 naar 75 plaatsen en we zorgen voor een aantal oplaadpunten en een ruime fietsstalling. Die werken staan volgend jaar op de planning.”