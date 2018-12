Vijftig pretparkbezoekers geëvacueerd nadat twee attracties stilvallen in Plopsaland BBO

27 december 2018

10u53 0 De Panne In het pretpark Plopsaland in De Panne zijn woensdag een vijftigtal bezoekers van hun attractie geëvacueerd. Er deed zich zowel met de attractie Heidi The Ride als Bos van Plop een probleem voor. Er vielen geen gewonden.

Volgens parkmanager Wim Wauters raakte het computersysteem van Heidi The Ride geblokkeerd door een stroompanne. “Een gondel van Heidi The Ride stond toen nog in het station en de veertien inzittenden werden onmiddellijk bevrijd. De andere gondel stond op de lift en daarin zaten twaalf bezoekers. De evacuatie duurde langer want de mensen moesten eerst worden vastgemaakt in een veiligheidsharnas voor ze de gondel konden verlaten”, aldus Wim Wauters. De aanschuivende bezoekers werden verzocht het gebouw van Heidi The Ride te verlaten.

In het Bos van Plop, een indoorattractie, ging het om een mechanische breuk. “Een van de lagers van de transportband raakte stuk. Op de attractie zaten een twintigtal mensen. Zij werden snel van de attractie gehaald”, aldus Wauters. Volgens hem hebben beide incidenten niets met elkaar te maken. “Dat twee attracties op dezelfde dag vastlopen, is toevallig en een samenloop van omstandigheden. Wanneer zich een panne voordoet, halen we de bezoekers meteen van de attractie om risico’s te vermijden”, voegt hij toe. De attracties zijn op dit moment opnieuw operationeel en gekeurd. Ze draaien op volle toeren. Ondanks het koude weer mocht Plopsaland gisteren 10.000 bezoekers verwelkomen.