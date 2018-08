Vijf familieleden naar ziekenhuis na ongeval op E40 27 augustus 2018

Op de E40 in Adinkerke is zaterdagmorgen even na 4 uur een wagen over de kop gegaan vlakbij de afrit. In de wagen zaten een vrouw, twee kinderen en hun grootouders. De toeristen waren op weg naar Frankrijk, toen de bestuurder om ongekende reden de controle over het stuur verloor.





De wagen ging van de snelweg af, denderde over een gracht en kwam op zijn dak tot stilstand op een kleine landweg. De klap was bijzonder hevig, want de bagage werd uit de auto geslingerd en lag verspreid over het asfalt. De brandweerposten van De Panne en Veurne snelden ter plaatse en hielpen de familieleden uit het wrak. Ze werden allen overgebracht naar het Sint-Augustinusziekenhuis in Veurne, maar liepen geen ernstige verwondingen op.





De wagen was na het ongeval rijp voor de schroothoop en werd getakeld. Het verkeer op de snelweg liep geen hinder op.





