VIDEO. Eerste steen van Plopsa-hotel officieel gelegd: kostprijs 20 miljoen euro

10 april 2019

13u32 0 De Panne In De Panne werd woensdag de eerste steen gelegd van het Plopsa Hotel. De opening is gepland in 2020. Het hotel met 117 kamers zal werk bieden aan vijftig mensen. Er hangt een prijskaartje aan van 20 miljoen euro.

Het nieuwe hotel van de Plopsa Group komt er naast Plopsaland en Plopsaqua in De Panne. Hiermee wil de groep zijn activiteiten uitbreiden naar de hotelsector en van het bestaande pretpark een meerdaagse bestemming maken. “We bezitten al zeven succesvolle themaparken in België, Nederland, Duitsland en Polen waar we gemiddeld drie miljoen bezoekers per jaar verwelkomen, maar een hotel ontbrak nog aan het lijstje”, legt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group, uit.

De bouw van het hotel levert circa vijftig banen op. Van de 117 hotelkamers zullen er elf suites ingekleed worden in een thema zoals K3, Kabouter Plop of Mega Mindy. Daarnaast komen er nog veertien luxesuites.

Ook bedrijven kunnen binnenkort in Plopsa De Panne terecht. “Zo zullen er drie vergaderzalen worden voorzien met een totale capaciteit van 350 personen voor onze zakelijke klanten. Die doelgroep vormt namelijk een kwart van onze omzet”, zegt Van den Kerkhof.

Woensdag legde Gert Verhulst samen de CEO de symbolische eerste steen van het hotel. Ook Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA), burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-B) en schepen van Toerisme van De Panne Cindy Verbrugge (N-VA) woonden de eerste steenlegging bij.