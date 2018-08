Verdachten wisseltruc geklist 02 augustus 2018

De politie werd dinsdag rond rond 16 uur opgeroepen door een handelszaak in De Panne die net het slachtoffer was geworden van een poging tot wisseltruc. De uitbater van de handelszaak in kwestie weigerde om geld te wisselen aan de verdachten omdat zij niks kochten in de winkel en enkel geld wilden wisselen. De alerte handelaar kon en beschrijving geven van de Duitse kentekenplaat waarmee de verdachten wegstoven. Dankzij deze beschrijving kon de interventiedienst de twee mannen zeer snel klissen. Mogelijks komen zij ook in aanmerking voor andere (pogingen tot) wisseltrucs. De politie vraagt alle handelaars om alert te blijven voor wisseltrucs. De oplichters vragen om geld te wisselen, leiden de winkelier/winkelierster af om hem/haar in de war te brengen waardoor handelaars wisselgeld teruggeven op een bedrag dat ze nooit hebben ontvangen.





Deze zomervakantie bleef de politiezone gespaard van wisseltrucs. Uiteraard zijn er steeds handelaars die geen aangifte doen van een wisseltruc. De politie vraagt dan ook om hen onmiddellijk op de hoogte te brengen via het nummer 058/533 000 indien ook zij hiermee te maken kregen. (JHM)