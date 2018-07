Vechtpartijen na wedstrijd Rode Duivels 09 juli 2018

De politie had vrijdagnacht de handen vol met verschillende vechtpartijen naar aanleiding van de wedstrijd Brazilië-België. Al tijdens de match moest de politie een eerste keer ingrijpen toen er Bengaals vuurwerk werd afgestoken in de tribune aan het groot scherm in de Zeelaan in Koksijde.





Dat was echter pas het begin. Na de wedstrijd liepen de festiviteiten op verschillende plaatsen uit de hand met verschillende vechtpartijen tot gevolg. De betrokkenen waren zowel eigen inwoners, Fransen als toeristen. Ook vrouwen gingen met elkaar op de vuist. Op een bepaald moment was de situatie nog amper onder controle te houden.





Uiteindelijk liep niemand zware verwondingen op. Daarnaast sloot de politie ook heel wat dronken feestvierders op in de cel ter ontnuchtering.





Tot slot werden na de match nog enkele graffitispuiters betrapt. Ze mochten hun 'kunstwerk' zelf opkuisen. (MMB)





