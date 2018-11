Vandalisme aan bankkantoor BART BOTERMAN

14 november 2018

20u11 0

In de Zeelaan in De Panne heeft een vandaal dinsdagnacht beschadigingen aangebracht aan het bankkantoor van Belfius. Zowel het glas van de toegangsdeur als dat van een raam bleek 's morgens gebarsten. Volgens de politie werd een zwaar voorwerp gebruikt om het vandalisme te spreken. De politie vermoedt niet dat het om een inbraakpoging gaat. Er is wel een onderzoek opgestart.