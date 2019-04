Vanaf zaterdag staan de marktkramen anders opgesteld: relaxen en genieten GUS

04 april 2019

17u28 0 De Panne Zaterdag kan je voor het eerst genieten van de nieuwe opstelling van de kramen tijdens de markt in De Panne. “Bredere gangen en de fontein die zal werken moeten zorgen voor een belevingsgerichte markt”, duidt schepen van Lokale Economie Stéphanie Buyens (ACT!E).

“De zaterdagmarkt was te compact en miste cachet”, vindt Buyens. “We hadden overleg met de marktkramers en kwamen tot een akkoord voor een nieuwe opstelling. De fontein zal werken en we kiezen voor meer ruimte tussen de kramen. We integreren er ook de zitbanken in zodat het echt een moment van relaxen wordt. Richting de Marktlaan centraliseren we alle voedingskramen. De terrasjes rondom het Marktplein zullen beter tot hun recht komen. We willen dat de lokale handel opnieuw een graantje kan meepikken van de wekelijkse zaterdagmarkt. Meer beleving creëren is het opzet. Vanaf nu zaterdag staan de 40 tot 50 kramen op hun nieuwe plaats. We doen ook mee aan de Week van de Markt die maandag start. Volgende week zaterdag maken klanten kans op een leuke prijs als ze hun aankopen op de markt doen. Ook in Adinkerke willen we een volwaardige marktdag maar daar kan ik nog geen datum op prikken. We denken aan een vrijdagnamiddag of -avond omdat er die dag ook markt is in buurgemeente Koksijde. We kunnen de marktkramers van daar dan extra motiveren om naar Adinkerke te komen. Er stonden al een paar voedingskramen bij de kerk maar wij zien het iets groter en willen uitwijken naar het plein aan de kant van de tabakszaken. Daar is er nauwelijks middenstand dus een wekelijkse markt kan dat opvangen.”