Vanaf 1 juli kan je in De Panne overal één uur gratis parkeren maar de betaalzone is ruimer en het uurtarief is 30 cent duurder GUS

09 april 2019

09u30 0 De Panne In het commerciële centrum van De Panne kan je vanaf 1 juli maximum twee uur parkeren waarvan één uur gratis. De volledige Dynastie- en Nieuwpoortlaan tot Koksijde worden betalend. Personen met een beperking die een speciale parkeerkaart hebben, kunnen overal gratis parkeren. Dat zijn de belangrijkste nieuwigheden in het parkeerbeleid.

“We wilden een klantvriendelijker parkeerbeleid vandaar dat we tegen het nieuwe seizoen 91 nieuwe parkeerautomaten zullen laten installeren door Indigo”, licht schepen van Parkeerbeleid Stéphane Buyens (ACT!E) toe. “Het belangrijkste is dat je niet 20 minuten, zoals nu, maar wel een volledig uur gratis kan parkeren. Zo kunnen de bezoekers rustig hun dagelijkse boodschappen doen bij de lokale middenstand en is er zelfs nog tijd over om een kopje koffie te drinken. Je moet wel jouw nummerplaatgegevens invoeren maar dat mag geen probleem vormen. In de oranje zone, in de ruime regio van de Zeelaan, kan je maximum twee uur parkeren. In de groene zone, die we hebben uitgebreid met de volledige Dynastielaan en Nieuwpoortlaan, geldt een halve dagtarief van vier euro of zeven euro voor een hele dag. Daar kan je ook voor meerdere dagen in één keer betalen. Het algemene uurtarief in die hele betaalzone is 1,5 euro daar waar dat nu 1,2 euro is. Wie zijn parkeerticket vergeet, riskeert een boete van 30 euro. Dat is vijf euro duurder dan nu. De zomerperiode begint niet langer op 16 maart maar wel op 1 juni en duurt tot eind september. Betalen hoeft maar tussen 10 en 18 uur en niet meer tot 19 uur. Bovendien moet je in de groene zone tijdens de winterperiode niet betalen op weekdagen. Personen met een beperking die een speciale parkeerkaart hebben, mogen in de oranje zone overal twee uur gratis parkeren en in de groene zone overal onbeperkt gratis.” Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) benadrukt dat het gaat om een testperiode tot eind 2021, want zo lang loopt de concessie met Indigo. “Door de uitbreiding van de betaalzone zullen we een vermoedelijke meeropbrengst van ongeveer 200.000 euro hebben. Indigo neemt de investering van de nieuwe automaten voor zijn rekening. Wie wil genieten van één uur gratis parkeren hoeft enkel zijn nummerplaat te registreren. Een ticket hoeft dan niet achter het raam.”

Oppositie verdeeld

DAS stemde tegen het nieuwe parkeerbeleid. “Dit nieuwe systeem met nummerplaatinvoering is alles behalve gebruiksvriendelijk. Ik vrees dat vooral senioren er een probleem mee zullen hebben. Tegen dat zij hun nummerplaat hebben ingegeven, riskeren ze al een boete omdat er niet tijdig een ticket achter hun raam ligt”, stelt Arne Debaeke. Bij CD&Vplus waren ze verdeeld. Frans Buyse en Bruno Dequeecker willen het nieuwe systeem een kans geven. “Ik wil de testperiode afwachten”, reageert Bruno. Pol George en Johan Blieck zijn tegen. “Dit is een pure belastingsverhoging”, vindt Pol. “Vroeger hadden we al een systeem waarbij je de nummerplaat moest intikken en dat werd toen afgevoerd wegens gebruiksonvriendelijk. Door de betaalzone uit te breiden zal de parkeerdruk in de gratis delen zoals de Dumontwijk, Groene Biezen- en Westhoeklaan alleen maar stijgen. Bewonerskaarten moeten kunnen.” Unizo De Panne-Adinkerke kan het nieuwe parkeerbeleid smaken. “We pleiten wel voor shop en go plaatsen zoals in Koksijde”, reageert voorzitster Sabine Vanhove. “Dat zijn parkeerplaatsen met sensoren waar je zonder een parkeerticket een half uur gratis mag parkeren. Daarnaast willen we dat niet enkel zorgverstrekkers maar ook loodgieters en schrijnwerkers een parkeerkaart zouden moeten kunnen aanvragen.” Bewonerskaarten worden voorlopig niet ingevoerd en de parkeerkaarten zijn nu enkel voor zorgverstrekkers.

Het nieuwe parkeerbeleid gaat in als alle 91 nieuwe automaten er staan. Dat zal vanaf 1 juli zijn. Er volgt nog een informatie- en promotiecampagne.