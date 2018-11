Van Paul Bruna tot De Romeo's op schlagerfestival 09 november 2018

02u27 3 De Panne Paul Bruna, Luc Steeno, Wendy Van Wanten en De Romeo's zijn de kleppers op de affiche van het schlagerfestival dat morgen in De Boare op het Koningsplein in De Panne plaatsvindt.

Het Koninklijk Feestcomiteit Panne Centrum opent de deuren om 20 uur. "Jaarlijks organiseren we in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus een muzikale namiddag, maar door de verbouwingswerken daar wijken we deze keer uit naar De Boare", zegt voorzitter van de Feestcomiteit Luc Brouckxou.





Seniorenshow

"Uiteraard zijn niet alleen de bewoners van Sint-Bernardus welkom, maar iedereen die houdt van ambiancemuziek. De gratis seniorenshow in de namiddag wordt opgeluisterd door Paul Bruna en Mieke D. 's Avonds is het dan tijd voor het schlagerfestival zelf."





Tickets, die 5 euro kosten, kan je bestellen via het nummer 0475/93.97.46 of door te mailen naar luc.brouckxou @icloud.com. (GUS)