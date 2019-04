Valsemunter probeert iPhone te kopen, wordt betrapt en vlucht BBO

01 april 2019

17u16 0 De Panne Een man uit De Panne deed aangifte bij de politie omdat een valsemunter hem probeerde op te lichten bij de verkoop van zijn iPhone.

Volgens de politie had de man zijn iPhone te koop gezet via tweedehands.be. Al snel liet een potentiële koper van zich horen. Het kwam tot een overeenkomst en er werd zondagafgesproken in de Kasteelwijk in De Panne, thuis bij de verkoper. De man werd echter achterdochtig toen hij de briefjes zagen waarmee de koper zou betalen. Toen die erover werd aangesproken, nam hij de vlucht. De iPhone bleef in het bezit van de Pannenaar. De politie stelde een proces-verbaal op.