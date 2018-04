Vakantie start met diefstal 09 april 2018

In een residentie langs de Kapellelaan in De Panne is afgelopen weekend gebleken dat twee kindersteps gestolen waren uit een ondergrondse fietsenstalling. Een gezin uit Moeskroen stelde dat afgelopen weekend vast toen ze er hun vakantie wilden starten. (JHM)