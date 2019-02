Vaandeldrager, ex-militair en royalist Alain Fontaine plots overleden GUS

17 februari 2019

12u05 0 De Panne Alain Fontaine (70) uit De Panne is zaterdag 16 februari overleden aan een hartslagaderbreuk. Hij was lid van een aantal vaderlandslievende verenigingen. Hij coördineerde talrijke herdenkingsplechtigheden.

Vroeger burgemeester Ann Vanheste bevestigde het nieuws van Alains overlijden op sociale media. Alain Fontaine heeft een legercarrière van bijna veertig jaar achter de rug. Hij was een verwoede verzamelaar van alles wat met het leger te maken had. Zijn collectie bestond vooral uit kentekens, vlaggen, kledij en materiaal. Daarnaast was hij lid van een aantal vaderlandslievende verenigingen zoals het verstandhoudingscomité der vaderlandslievende groeperingen, het nationaal verbond der oud-krijgsgevangenen, de verbroedering geheim leger, het koninklijke verbond der veteranen en sympathisanten van Koning Albert I en het comité Koningin Elisabeth. Hij coördineerde die met veel overgave.