Uitbater frituur Plaza mag (voorlopig) opnieuw in zijn zaak 02u34 0 De Panne Jurgen Gevers mag opnieuw binnen in zijn frituur Plaza op de Markt in De Panne. De burgerlijke rechtbank van Veurne schorst immers het besluit van de gemeente die de concessieovereenkomst met de friturist op 1 oktober stopzette.

"Ik ben tevreden dat we eindelijk ons gelijk halen", reageert Gevers. De man voert al weken een verbeten strijd uit met het gemeentebestuur. Hoewel hun concessieovereenkomst liep tot eind 2018, besliste de gemeente die overeenkomst met ingang van 1 oktober op te schorten vanwege de renovatiewerken die zullen uitgevoerd worden op de Markt. Gevers legde zich niet neer bij die beslissing en trok naar de rechtbank. Die beslist nu dat de man voorlopig weer in zijn frituur mag tot de werken op 11 januari beginnen. Nadien moet de gemeente De Panne een mobiele frituur voorzien.





Waar die komt, is nog niet helemaal duidelijk. De rechter komt de situatie op de Markt op 9 januari zelf bekijken en neemt daarna een beslissing. "Ik hoop uiteraard op de Markt te mogen blijven", zegt Gevers. "Een frituur aan de andere kant van De Panne zou belachelijk zijn. Voorlopig keer ik nog niet terug in mijn zaak. Het vonnis moet immers nog betekend worden. Ik zal wellicht wachten tot het plaatsbezoek van de rechter." (SDVO)