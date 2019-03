Twintiger na ongeval: “Waarom ik vluchtte? Omdat ze anders over mij zouden roddelen” JHM

18 maart 2019



Een 22-jarige man uit Adinkerke heeft de politierechter wel een erg opmerkelijke reden gegeven om te verklaren waarom hij vorig jaar na een ongeval wegvluchtte. B.P. reed met 1.80 promille tegen een geparkeerde wagen, maar reed daarna snel weg. “Waarom ik dat deed? Omdat ik gekend ben in Adinkerke en ik vreesde dat ze anders over mij zouden beginnen roddelen.” De politierechter begreep dat hoegenaamd niet. “En als ze zouden weten dat u vluchtmisdrijf pleegde, dan zouden ze niet roddelen over u?” B.P. kreeg in totaal 4.000 euro boete, 2.200 euro met uitstel en 33 dagen rijverbod. Hij moet ook een verkeerscursus volgen.