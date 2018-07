Twee gewonden na ongeval 14 juli 2018

Op de E40 in De Panne richting Brussel zijn donderdag iets voor 20 uur twee personen zwaargewond geraakt door een ongeval. Vlakbij de Franse grens reed een Nissan Juke met vier inzittenden uit Duitsland in op een vrachtwagen. Twee personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. De Nissan Juke is total loss en werd getakeld. Brandweer en politie zorgden voor de nodige signalisatie om bijkomende ongevallen te vermijden. Ook de weg diende gereinigd te worden door de brandweer vanwege de brokstukken. (BBO)