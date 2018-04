Tuin en gevel geplunderd 07 april 2018

Onbekenden hebben woensdagnacht een plundertocht gehouden bij een woning in renovatie in de Veurnestraat in De Panne. Volgens de politie werden zeven buxusplanten gestolen uit de tuin, bleek een lichtarmatuur van de gevel verwijderd en werden twee regenpijpen stukgemaakt. De dieven of vandalen betraden het huis niet. De eigenaars deden aangifte bij de politie.





(BBO)