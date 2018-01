Trio naar de cel voor overval op 84-jarige 02u35 0 De Panne Drie twintigers uit Wallonië zijn door de rechter in Veurne veroordeeld voor een diefstal met geweld op een 84-jarige vrouw uit De Panne. De feiten deden zich voor op 16 oktober 2017 op de Markt in De Panne.

Het trio rukte haar handtas los, waardoor de vrouw tegen haar man viel en het echtpaar op de grond terechtkwam. De twee werden even in het ziekenhuis opgenomen. "De politie kon de drie vatten na snel speurwerk, onder meer op basis van spullen die onderweg uit de handtas waren gevallen, zoals suikertjes", sprak het openbaar ministerie tijdens het proces. De daders bleken een broer en een zus uit Doornik die samen met het vriendje van de zus, uit Charleroi, op pad waren. "De drie hadden grote pupillen en een verdwaasde blik tijdens hun arrestatie en waren duidelijk onder invloed van drugs. Tijdens onderzoek kwam ook aan het licht dat het trio enkele dagen eerder twee autoruiten verbrijzelde in Koksijde en met een gps aan de haal ging. Ze sliepen in een ruwbouw in de Herman Teirlincklaan in Koksijde", aldus de procureur. Het meisje, dat het gestolen geld in haar beha had verstopt, kreeg een jaar cel. Haar vriendje kreeg 30 maanden cel en haar broer 10 maanden cel. (BBO)