Trees (46) blijft aan het roer van Sint-Pietersschool 09 augustus 2018

Trees Gheysen (46) uit Adinkerke start het nieuwe schooljaar opnieuw als waarnemend directeur van de Sint-Pietersschool in De Panne en Adinkerke. Ze volgde Joost Balduck op die vorig schooljaar aan het schoolbestuur van de vzw Immaculata-instituut De Panne meedeelde voor een andere opdracht te kiezen. "Hoewel ik mijn kleuterklasje zal missen, heb ik toch de kans gegrepen", reageert Trees. "Het was een moeilijke beslissing, maar samen met het team gaan we voor een opperbest schooljaar dat we volop aan het voorbereiden zijn. Op 3 september zullen we alvast onze nieuwe kus- en knuffelzone aan onze schoolpoorten inhuldigen. In De Panne konden we met de steun van Cera ook een nieuwe speeltuin aanleggen." Trees zet zich ook in haar vrije tijd in voor de jeugd bij Chiro Windekind Adinkerke. (GUS)