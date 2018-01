Toiletbezoek op Zeedijk: alleen voor avonturiers 02u32 0 BBO Een grote hoop zand verspert de toegang tot de openbare toiletten op de Zeedijk.

Wie op de Zeedijk in De Panne aan het wandelen is en dringend moet plassen, kiest om ongelukjes te vermijden beter niet voor de openbare toiletten. De toiletten op de Zeedijk zijn namelijk al enkele dagen ontoegankelijk na de passage van storm Eleanor vorige week woensdag. Onderaan de trap ligt tot een meter zand, de deur kan je onmogelijk nog open krijgen. Burgemeester Ann Vanheste (DAS) is op de hoogte. "Ik heb al de opdracht gegeven om de toiletten vrij te maken, maar onze gemeentelijke diensten hebben de handen vol. Zo moeten de kerstmarkt en de ijspiste afgebroken worden. Maar goed, in de winter worden de toiletten bijna niet gebruikt. De prioriteiten liggen momenteel elders, maar binnenkort zullen we de toegang vrijmaken." (BBO)