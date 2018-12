Tocht langs 10 Adinkerkse kerststallen GUS

18 december 2018

09u15 0 De Panne De Gezinsbond van Adinkerke nodigt je nu zaterdag om 14 uur uit naar het Kerkplein voor een wandeling langs de kerststalletjes terwijl muziek te horen is.

“Er staan negen kerststallen bij de huizen en één bij de kerk”, zegt Ronny Van Acker. “Tot na Driekoningen blijven die staat. Aanvankelijk timmerden de mensen die stalletjes zelf in elkaar. De meesten waren echter in bedenkelijke staat en dus hebben medewerkers van de technische dienst ze vervangen. In de Moeresteenweg bij het kapelletje, de Krekelstraat en op het pleintje in de Veldstraat staan nog originele kerststalletjes. Het was wijlen pastoor Michel Vandenberghe die 25 jaar geleden de wijkbewoners aanmoedigde een stalletje te bouwen. Die traditie houden we in ere. De Adinkerkse jeugd en plaatselijke muzikanten zingen onderweg liedjes. De wijkverantwoordelijken van de kerststallen trakteren de wandelaars op versnaperingen.” Deelname is gratis.