Tientallen oproepen over wateroverlast op oudjaar 02u39 0 De Panne Oudejaarsavond is voor tientallen brandweermannen van zowat alle korpsen in de regio wat in mineur verlopen. Vanaf de middag waren ze in de weer nadat er tientallen oproepen binnenkwamen voor wateroverlast.

Er viel zondag meer dan 30 liter water per vierkante meter en dat zorgde voor problemen. Meestal ging het om ondergelopen straten over verstopte rioolputjes. Vooral de korpsen van Gistel, Nieuwpoort, Middelkerke, Koksijde en Oostende hadden de handen vol. In de Oceaanlaan in Middelkerke was er wateroverlast, de Weegschede in Alveringem stond rond 18 uur blank en er waren interventies in de Moerdijkstraat in Gistel, de Bekegemstraat in Ichtegem en de in Koekelare. Om 23.45 uur stond een living in de Eernegemstraat er onder water en moest de brandweer zandzakjes plaatsen. Elders waren er ook problemen met de hevige rukwinden. Zo moest de brandweer op de Leopold I Esplanade in De Panne losgekomen kerstverlichting die over de grond sleepte verwijderen. Rond 21 uur nam het aantal oproepen wel af, de brandweer had dan nog de handen vol om alle interventies af te werken. (JHM)