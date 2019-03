Ticketverkoop Bad Festival gestart met 2 Fabiola en Belle Perez op de affiche GUS

07 maart 2019

09u40 0 De Panne Donderdag 25 april vindt in De Panne het Bad Festival plaats. Dat toegankelijke belevingsfestival voor mensen met een beperking combineert muziek met randanimatie en workshops. Al tien jaar trekt dat evenement een volle tent en dat op de vooravond van Festival aan Zee dat aansluitend in het weekend plaatsvindt.

White Bird zal het Bad Festival openen. Die band draait vooral rond Bert Van Renne die in 2013 meedeed aan The Voice van Vlaanderen. Belle Perez en 2 Fabiola zijn de bekendste namen op de affiche. Il Sogno maakt dan weer elk jaar een afspraak met het Bad Festival. Dat muziekensemble van De Lovie brengt akoestische muziek. In De Panne delen ze het podium met Trio Acoustique. De partyband SmashDance staat garant voor een muzikaal feest. De verkoop van de tickets, die 26,5 euro kosten, is gestart. Een extra topper is de festivalkermis waarvan de bezoekers van het Bad Festival tussen 11 en 13 uur gratis mogen genieten. De vzw Dranouter organiseert het evenement met de steun van Lions Club International, Toerisme De Panne, dagcentrum De Pelgrim en de Belgische Taks Shelter. Info: www.badfestival.be.