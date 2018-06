Terug in al zijn glorie: reus Christophorus 26 juni 2018

Het Beaufort-kunstwerk 'Christophorus', dat de gemeente in 2003 aankocht, is gerestaureerd. Het is te zien in de Dynastielaan. "Het hout was niet behandeld en kunstenaar Gerhard Lentink uit Nederland kon daardoor maar een levensduur van vijf jaar garanderen", zegt Geert Vanthuyne van de cultuurdienst. "De dienst technische zaken lapte het werk wel op, maar een restauratie bleef noodzakelijk. Met de originele plannen in de hand en in overleg met de kunstenaar lieten we het werk restaureren. Na vijf maanden afwezigheid kan je de reus van 6,88 meter hoog opnieuw bewonderen. Christophorus is een legendarische reus die pelgrims over een wijde, gevaarlijke rivier droeg." De gemeente investeerde 22.000 euro in het kunstwerk. (GUS)