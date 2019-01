Technopolis verbaast de jeugd met verrassende, wetenschappelijke proeven GUS

14 januari 2019

10u44 0 De Panne Twee dagen lang was Technopolis Mechelen te gast in De Boare in De Panne voor een wetenschapsshow. De meer dan 600 leerlingen keken vol verbazing toe toen bijvoorbeeld een arm in brand werd gestoken.

Technopolis on Tour passeert in meer dan veertig Vlaamse steden en gemeenten. Zo ook in De Panne. De thema’s van de shows waren lucht, gassen en druk. De inhoud was op maat van kleuters en kinderen van de basisschool. Concreet woonden alle kleuters en leerlingen van de gemeenteschool De Leerplaneet Adinkerke de show bij alsook iedereen van de basisschool Immaculata De Panne, de GO! basisschool van Veurne en de drie hogere leerjaren van de vrije basisschool College Veurne. Technopolis maakt met de shows de wetenschap toegankelijk voor de jeugd.