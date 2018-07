Tafelschuimers op pad 03 juli 2018

Een horecazaak op de Zeedijk heeft zondagavond twee tafelschuimers over de vloer gekregen. Ze hadden aan aparte tafels de hele avond gegeten en gedronken om zich vervolgens uit de voeten te maken zonder te betalen. Het is niet duidelijk of de twee elkaar kenden, maar ze dineerden allebei op hetzelfde moment en vertrokken ook allebei rond 21.30 uur. (BBO)