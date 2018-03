Strandcabine-uitbaatster Elianne kandidate bij Act!e 14 maart 2018

Elianne Bartholomeus (44) van de stranduitbating 'Cabine Maria' in De Panne is kandidate bij de nieuwe liberale, open partij Act!e. Elianne is ook lid van de Pannevissers. "Ik ben opgegroeid in de wijk Oosthoek in De Panne en opgegroeid op het strand", stelt Elianne zich voor. "Als derde generatie stranduitbater ken ik de stiel op mijn duim. Ik stel vast dat sommige delen van ons mooie strand aan het doodbloeden zijn, net als het commerciële centrum. Naast het strand en toerisme wil ik ook de wijk Oosthoek nieuw leven inblazen." Andere kandidaten die de lijst Act!e al bekendmaakte, zijn Carine Van Goethem, huidig gemeenteraadslid Michèle Vandermeeren, nieuwkomer Marc Hauspie, lijsttrekker Wim Janssens en lijstduwer Serge Van Damme. (GUS)