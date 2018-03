Sterrenchef Stéphane Buyens stapt in de politiek GUDRUN STEEN

19 maart 2018

13u41 0

Stéphane Buyens van de gekende tweesterrenzaak Le Fox in De Panne maakt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen komend najaar zijn politieke debuut op de liberale open lijst ACT!E. "Ik kom uit een blauw nest en vind de tijd rijp om niet langer langs de zijkant te schreeuwen", motiveert Stéphane zijn beslissing. "Toen ik nog voorzitter was van de belangengroep Horeca De Panne kaartte ik al aan dat onze kustgemeente dringend zijn imago moest opblinken. Vandaag is daaraan nog steeds veel te weinig gedaan. Daarom wil ik me met een team jonge en ervaren maar vooral gemotiveerde mensen inzetten om iets aan het beleid te veranderen." De liberalen vormen nu met N-VA het kartel Visie 2020 & N-VA en zetelen in de oppositie. DAS en CD&Vplus vormen de meerderheid.