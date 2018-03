Sterrenchef komt op voor Act!e STÉPHANE BUYENS VAN LE FOX OP LIBERALE LIJST GUDRUN STEEN

20 maart 2018

02u39 0 De Panne De flamboyante chef Stéphane Buyens (58) van tweesterrenzaak Le Fox waagt zijn politieke kans bij de liberale, open lijst 'Act!e'. "Ik kom uit een liberaal nest, de tijd is rijp om het beleid mee te bepalen. Ik ijver voor een elegant De Panne met een visie en met een sexy imago."

Net vandaag viert Pannenaar Stéphane Buyens zijn 58ste verjaardag. "Ik kom uit een liberaal gezin. Mijn moeder heeft nog op de PVV-lijst gestaan", steekt de chef-kok van wal. "Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen vroeg de huidige burgemeester mij om op haar lijst te staan, maar haar lijst strookte niet met waarvoor ik sta, dus paste ik. Nu is de tijd wel rijp om met een team van jonge en ervaren mensen een mooi programma uit te werken. Onze gemeente heeft alles om te schitteren zoals een diamant, maar dan moet die diamant wel juist geslepen worden. En dat vraagt visie en creativiteit."





Roepen in de woestijn

Buyens runt al jaren Le Fox met zijn echtgenote Ellen Dulst. Zij heeft voorlopig nog geen politieke ambities. Daarnaast zet Stéphane zich ook in voor de horecasector. "Twaalf jaar lang was ik betrokken bij Horeca De Panne. Toen al stond ik op de barricades, maar ik had vaak het gevoel dat ik in de woestijn aan het roepen was. De tijd is rijp om zelf mee het beleid te schrijven. Bij Act!e voel ik me goed. Met dit team zullen we sowieso potten breken."





Stéphane is bijzonder kritisch over de huidige gang van zaken. "Toerisme is onze enige industrie, en daar loopt het mank. We missen een imago. Als enige kustgemeente in de ruime regio hebben we bijvoorbeeld geen beachclubs. Met een jukeboxmuseum zullen we geen massa's toeristen lokken. Wel met een frisse gemeente en een duidelijke visie. Maar de heraanleg van de Zeedijk is nog altijd niet concreet en ook de wegen naar onze gemeente zijn niet uitnodigend. In het zomerseizoen loopt het verkeer vast, maar een omleidingsweg in Adinkerke is de juiste oplossing niet. Een randparking naast de autosnelweg met een shuttledienst of, waarom niet, een kabelbaan naar Plopsaland, dat zijn pas ideeën. De Panne moet weer een elegante gemeente worden. Als ik nu door de Nieuwpoortlaan wandel, dan krijg ik een triest gevoel. Een verloederde buurt, er moet daar dringend iets gebeuren. Kordaat optreden. Maar op dit moment wil elke schepen eens scoren, van samenhang is geen sprake."