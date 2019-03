Stephanie Planckaert zoekt via Facebook naar verloren trouwring van echtgenoot Bart Boterman

11 maart 2019

15u44 0 De Panne Stephanie Planckaert (30) is op haar Facebookpagina een zoektocht gestart naar de trouwring van haar echtgenoot Christopher. Tijdens een gezinsuitstap in De Panne, zo’n drie weken geleden, raakte de ring zoek. “Op 18 juli vieren we de tiende verjaardag van ons huwelijk. Ik hoop echt dat iemand de trouwring tegen dan terugvindt en ons iets laat weten”, getuigt de dochter van de bekende ex-wielrenner Eddy Planckaert. Intussen werd haar bericht meer dan 2.000 keer gedeeld.

“Zien jullie de trouwring van Christopher Timmerman ook zo mooi blinken aan zijn hand? Wel, in De Panne is hij zijn ring verloren”, vertelt Stephanie Planckaert, ook bekend van de realityserie De Planckaerts, op haar Facebookpagina. Het verlies komt erg ongelegen, want op 18 juli viert het echtpaar hun tiende huwelijksverjaardag. “Bijna 10 jaar heeft hij zijn ring wél flink aangehouden. Misschien is er een barmhartige samaritaan die ergens in De Panne een trouwring vindt en het ons wil laten weten? Eeuwige dankbaarheid gegarandeerd”, aldus de oproep van de wielrennersdochter.

Gezinsuitstap

Stephanie Planckaert en echtgenoot Christopher Timmerman waren zo’n drie weken geleden op uitstap in De Panne met hun kinderen Iluna (13), Mageno (11) en Elara (3). “Pas op de terugweg (het gezin woont in Rochefort, red.) zag Christopher dat zijn ring van zijn vinger was verdwenen. We contacteerden intussen alle winkels waar we zijn geweest of Christopher kleren paste. We lieten ook onze contactgegevens na, maar nergens is onze ring teruggevonden”, vertelt Stephanie Planckaert over het verlies van Christophers trouwring.

“We zijn die dag ook op het strand en in de duinen gaan wandelen. De zoekradius is dus heel groot. Maar we hopen echt op het toeval, want het kan zijn dat iemand Christophers ring heeft gevonden maar niet weet aan wie die toebehoort. Onze namen, gegraveerd aan de binnenkant, zijn namelijk al weggesleten in de loop der jaren”, gaat de wielrennersdochter verder. Ze deelde ook een foto van de ring zodat een mogelijke vinder die kan vergelijken. Stephanie Planckaert hoopt alvast op een klein mirakel.

Metaaldetectoren

“Op 18 juli vieren we de tiende verjaardag van ons huwelijk. Dat zou zonde zijn zonder Christophers ring. We zullen onze vreugde echter niet laten verbrodden als onze oproep niets oplevert. Onze liefde is sterker dan die ring alleen. Laat ons zeggen, het terugkrijgen van de ring zou een fantastisch cadeau zijn voor ons jubileum”, aldus Stephanie Planckaert.

“Ik deelde onze bericht op Facebook op hoop van zegen. Ik besef dat de kans klein is, maar ik doe er niets verkeerd mee. We hebben al veel reacties gekregen van mensen met metaaldetectoren die willen helpen zoeken op het strand, maar voorlopig leverde dat niets op. Ik ben hen alvast wel dankbaar”, besluit ze. Aan de betrokkenheid van de Vlaming zal het weliswaar niet liggen. Het bericht werd intussen al meer dan 2.000 keer gedeeld.